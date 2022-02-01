Зеленський про переговори з Росією: це не просто, але ми все одно всіх переможемо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська влада веде переговори в декількох форматах з Росією. Однак, підкреслив глава держави, це не просто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію Зеленського з прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном.