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Зеленський про переговори з Росією: це не просто, але ми все одно всіх переможемо

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Вівторок 01 лютого 2022 19:57
Зеленський про переговори з Росією: це не просто, але ми все одно всіх переможемо Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська влада веде переговори в декількох форматах з Росією. Однак, підкреслив глава держави, це не просто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію Зеленського з прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном.

"Ми паралельно (з "Нормандією", - ред.) ведемо багато переговорів щодо тристоронніх форматів і щодо двосторонніх форматів з РФ. Це не просто, але ніхто не скаржиться, тому що ми все одно всіх переможемо", - заявив він.

Нагадаємо, прем'єр Британії Борис Джонсон проведе переговори з російським президентом Путіним вже після свого візиту в Україну.

Раніше повідомлялося, що глава МЗС РФ Сергій Лавров запросив Зеленського на переговори в Москву або Сочі, на що український президент звинуватив його в цинізмі.

Крім того, раніше Зеленський виступив за організацію зустрічі лідерів країн-учасниць "Нормандії".

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