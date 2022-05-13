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Зеленский о переговорах с РФ: я готов говорить только с Путиным без его посредников

Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

Президент Украины Владимир Зеленский лично готов встретится и поговорить с руководителем Кремля Владимиром Путины. В частности, без прокремлевских посредников и на условиях диалога, а не ультиматумов.

Об этом заявил глава государства, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью итальянскому телеканалу Rai 1.

"Что касается переговоров с РФ, вопрос усложняется ежедневно. Я лично так считаю, потому что ежедневно деоккупируются небольшие городки и видим следы издевательств, пыток, расстрелов, которые покинули российские военные. И именно поэтому усложняется момент о возможности переговоров", - заявил Зеленский.

По его словам, украинские общество все 8 лет хотело говорить с РФ.

"Сейчас общество настроено не положительно к этому. Я, как президент, готов говорить с Путиным, но только с ним, без его посредников и на условиях диалога, а не ультиматумов", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, недавно президент отмечал, что Украина может полностью прекратить переговоры с Россией. Причиной для этого станет убийство пленных мирных жителей и военных.

При этом российский президент Путин заявлял, что переговоры Украины и РФ якобы находятся в тупике.

Кроме того, Зеленский заявлял, что желание вести любые переговоры с РФ исчезает с каждым городом, где фиксируются случаи зверств, совершенных российскими оккупантами.

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