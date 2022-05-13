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Зеленський про переговори з РФ: я готовий говорити тільки з Путіним без його посередників

Фото: Президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Президент України Володимир Зеленський особисто готовий зустрінеться і поговорити з керівником Кремля Володимиром Путіним. Зокрема, без прокремлівських посередників і на умовах діалогу, а не ультиматумів.

Про це заявив глава держави, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю італійському телеканалу Rai 1.

"Що стосується переговорів з РФ, питання ускладнюється щодня. Я особисто так вважаю, тому що щодня деокупуються невеликі містечка і бачимо сліди знущань, тортур, розстрілів, які покинули російські військові. І саме тому ускладнюється момент про можливість переговорів", - заявив Зеленський.

За його словами, українське суспільство всі 8 років хотіло говорити з РФ.

"Зараз суспільство налаштоване не позитивно до цього. Я, як президент, готовий говорити з Путіним, але тільки з ним, без його посередників і на умовах діалогу, а не ультиматумів", - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, нещодавно президент зазначав, що Україна може повністю припинити переговори з Росією. Причиною для цього стане вбивство полонених мирних жителів і військових.

При цьому російський президент Путін заявляв, що переговори України і РФ нібито знаходяться в глухому куті.

Крім того, Зеленський заявляв, що бажання вести будь-які переговори з РФ зникає з кожним містом, де фіксуються випадки звірств, скоєних російськими окупантами.

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