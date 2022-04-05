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Зеленский о переговорах с РФ после Бучи: вопрос "хочется или не хочется" стоять не будет

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Александр Мороз

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что украинская сторона должна продолжать мирные переговоры с Россией, несмотря на военные преступления в Буче (Киевская область). Поскольку отказ от переговоров является неприемлемым вариантом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью украинским журналистам.

"Хочется или не хочется - так вопрос стоять не будет. Будет точно стоять вопрос переговоров, вопрос в том, насколько крепким ты будешь за столом переговоров… На сегодня сказать, давайте не будем ни о чем говорить, - самая легкая позиция… Самое сложное - это говорить о том, что они сделали (имеется в виду военные преступления в Буче, - ред.), признать их врагом, знать, что это конкретно война России против Украины… Мы считаем, что это геноцид, что они должны понести наказание за все. И при всей этой позиции найти возможности для того, чтобы встречаться", - отметил Зеленский.

По его словам, может случиться так, что никакой встречи так не будет.

Напомним, накануне Зеленский уже объяснял необходимость мирных переговоров с Россией тем, что они помогут предотвратить еще больше жертв.

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Владимир ЗеленскийБучаВойна России против Украины