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Зеленський про переговори з РФ після Бучі: питання "хочеться чи не хочеться" стояти не буде

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Олександр Мороз

Президент України Володимир Зеленський вважає, що українська сторона повинна продовжувати мирні переговори з Росією, незважаючи на військові злочини в Бучі (Київська область). Оскільки відмова від переговорів є неприйнятним варіантом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю українським журналістам.

"Хочеться чи не хочеться - так питання стояти не буде. Буде стояти питання переговорів, питання в тому, наскільки міцним ти будеш за столом переговорів... На сьогодні сказати, давайте не будемо ні про що говорити, - найлегша позиція... найскладніше - це говорити про те, що вони зробили (мається на увазі військові злочини в Бучі, - ред.), визнати їх ворогом, знати, що це конкретно війна Росії проти України... Ми вважаємо, що це геноцид, що вони повинні понести покарання за все. І при всій цій позиції знайти можливості для того, щоб зустрічатися", - зазначив Зеленський.

За його словами, може статися так, що ніякої зустрічі так не буде.

Нагадаємо, напередодні Зеленський вже пояснював необхідність мирних переговорів з Росією тим, що вони допоможуть запобігти ще більше жертв.

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