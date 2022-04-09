Зеленский о переговорах с Путиным: у Украины нет другого выбора

У Украины нет иного выбора, кроме как садиться за стол переговоров с Российской Федерацией. Поскольку только президент России Владимир Путин может остановить войну.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Владимира Зеленского для Bild.
По его словам, идея провести прямые переговоры с Путиным актуально и сегодня, даже после военных преступлений в Буче и Краматорске.
"Сегодня у Украины нет другого выбора, кроме как сесть за стол переговоров. А в России нет другой силы, чтобы остановить эту войну. Только он (Путин, - ред.) один решает, когда закончится эта война", - заявил Зеленский.
Напомним, ранее глава украинской переговорной делегации Давид Арахамия заявлял, что пока неизвестны ни дата, ни место возможной встречи Зеленского и Путина.
Также сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приглашал Путина на нормандский саммит в Будапешт.
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