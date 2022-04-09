Зеленський про переговори з Путіним: в України немає іншого вибору

В України немає іншого вибору, окрім як сідати за стіл переговорів з Російською Федерацією. Оскільки лише президент Росії Володимир Путін може зупинити війну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента Володимира Зеленського для Bild .

За його словами, ідея провести прямі переговори з Путіним актуальна і сьогодні, навіть після військових злочинів у Бучі та Краматорську.

"Сьогодні в України немає іншого вибору, окрім як сісти за стіл переговорів. А в Росії немає іншої сили, щоб зупинити цю війну. Лише він (Путін, - ред.) один вирішує, коли закінчиться ця війна", - заявив Зеленський.