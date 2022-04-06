Орбан пригласил Путина на мирные переговоры с Зеленским, Шольцем и Макроном
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригласил российского президента Владимира Путина на многосторонние мирные переговоры в Будапешт. В них могли бы принять участие Украина, Франция и Германия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Сообщается, что сегодня Орбан заявил, что утром провел телефонный разговор с Путиным, в ходе которого попросил его применить режим прекращения огня в Украине.
Также он добавил, что пригласил Путина на мирные переговоры в Венгрии, которые могли бы пройти при участии президента Украины Владимира Зеленского, французского президента Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца.
По словам Орбана, ответ был положительным, но Путин заявил, что для этого будут условия. О каких именно условиях идет речь пока неизвестно.
Напомним, ранее немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что Берлин ведет конфиденциальные переговоры о возможных гарантиях безопасности для Киева.
В России считают, что возможность встречи Путина и Зеленского зависит от результатов переговоров на уровне делегаций.
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