Зеленский о переговорах с Путиным: я позвонил - мне не ответили

Президент Украины подал запрос на разговор с Путиным после 26 марта. Тогда на Донбассе произошло обострение ситуации, в результате которого погибли четыре украинских военных и еще двое получили ранения.

"Я попросил руководителя Офиса связаться (с президентом Российской Федерации, - ред.), я хотел поговорить с Путиным. Но они не подтвердили разговор - разговора не было. Сначала они официально сказали, что запроса не было. Но я помню", - заявил Зеленский.

Он добавил, что это является показателем того, хочет ли Россия действительно завершить войну.

"На этот вопрос можно ответить действиями: я позвонил - мне не ответили. На сегодня такой ответ", - резюмировал президент Украины.