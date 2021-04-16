Зеленский о переговорах с Путиным: я позвонил - мне не ответили

Президент Украины Владимир Зеленский подавал запрос на разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Однако в Кремле не ответили.
Об этом Зеленский заявил в интервью французской газете Le Figaro, которое цитирует пресс-служба Офиса президента.
Президент Украины подал запрос на разговор с Путиным после 26 марта. Тогда на Донбассе произошло обострение ситуации, в результате которого погибли четыре украинских военных и еще двое получили ранения.
"Я попросил руководителя Офиса связаться (с президентом Российской Федерации, - ред.), я хотел поговорить с Путиным. Но они не подтвердили разговор - разговора не было. Сначала они официально сказали, что запроса не было. Но я помню", - заявил Зеленский.
Он добавил, что это является показателем того, хочет ли Россия действительно завершить войну.
"На этот вопрос можно ответить действиями: я позвонил - мне не ответили. На сегодня такой ответ", - резюмировал президент Украины.
Напомним, впервые о том, что Зеленский пытался поговорить с Путиным после гибели четырех украинских военных на Донбассе, заявил советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.
Позже в Кремле заявили, что за последние дни запросов от президента Владимира Зеленского на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным не было.