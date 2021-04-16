UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Зеленский о переговорах с Путиным: я позвонил - мне не ответили

Автор: Игорь Литвиненко

Президент Украины Владимир Зеленский подавал запрос на разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Однако в Кремле не ответили.

Об этом Зеленский заявил в интервью французской газете Le Figaro, которое цитирует пресс-служба Офиса президента.

Президент Украины подал запрос на разговор с Путиным после 26 марта. Тогда на Донбассе произошло обострение ситуации, в результате которого погибли четыре украинских военных и еще двое получили ранения.

"Я попросил руководителя Офиса связаться (с президентом Российской Федерации, - ред.), я хотел поговорить с Путиным. Но они не подтвердили разговор - разговора не было. Сначала они официально сказали, что запроса не было. Но я помню", - заявил Зеленский.

Он добавил, что это является показателем того, хочет ли Россия действительно завершить войну.

"На этот вопрос можно ответить действиями: я позвонил - мне не ответили. На сегодня такой ответ", - резюмировал президент Украины.

Напомним, впервые о том, что Зеленский пытался поговорить с Путиным после гибели четырех украинских военных на Донбассе, заявил советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

Позже в Кремле заявили, что за последние дни запросов от президента Владимира Зеленского на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным не было.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Владимир ЗеленскийВладимир ПутинДонбасс
Читайте также
Зеленский о войсках РФ на границе Украины: хотят, чтобы мы боялись и провоцируют
Встреча Зеленского, Макрона и Меркель пройдет сегодня в Париже: что известно
Прогноз погоды