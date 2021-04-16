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Зеленський про переговори з Путіним: я подзвонив - мені не відповіли

Автор: Ігор Литвиненко

Президент України Володимир Зеленський подавав запит на розмову з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Проте в Кремлі не відповіли.

Про це Зеленський заявив в інтерв'ю французькій газеті Le Figaro, яке цитує прес-служба Офісу президента.

Президент України подав запит на розмову з Путіним після 26 березня. Тоді на Донбасі відбулося загострення ситуації, в результаті якого загинули чотири українських військових і ще двоє отримали поранення.

"Я попросив керівника Офісу зв'язатися (з президентом Російської Федерації, - ред.), я хотів поговорити з Путіним. Але вони не підтвердили розмова - розмови не було. Спочатку вони офіційно сказали, що запит не було. Але я пам'ятаю", - заявив Зеленський.

Він додав, що це є показником того, чи хоче Росія дійсно завершити війну.

"На це питання можна відповісти діями: я подзвонив - мені не відповіли. На сьогодні таку відповідь", - резюмував президент України.

Нагадаємо, вперше про те, що Зеленський намагався поговорити з Путіним після загибелі чотирьох українських військових на Донбасі, заявив радник української делегації в ТКГ Олексій Арестович.

Пізніше в Кремлі заявили, що за останні дні запитів від президента Володимира Зеленського на переговори з президентом РФ Володимиром Путіним не було.

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