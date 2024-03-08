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Зеленський передав Ердогану список українських полонених

Фото: президент України Володимир Зеленський та президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Президент Володимир Зеленський під час візиту до Стамбулу передав своєму турецькому колезі Реджепу Тайїпу Ердогану список українських полонених, яких утримує Росія. Серед них й репресовані кримські татари.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Володимира Зеленського під час спільної пресконференції з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом.

"Передав сьогодні список громадян України, зокрема кримських татар, які були репресовані Росією та утримуються в тюрмах і таборах, у надзвичайно жорстоких умовах", - сказав Зеленський.

Президент наголосив, що "маємо звільнити всіх, і військових, і цивільних, і тих, хто потрапив у полон під час захисту свого народу". А також тих, хто "зазнає репресій тільки через те, ким вони є", такі як Наріман Джелял, Леніє Умєрова, Сервер Мустафаєв та інші.

Візит Зеленського до Туреччини

Нагадаємо, сьогодні, 8 березня, президент України Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Туреччини.

Главу держави також супроводжував міністр оборони України Рустем Умєров.

Президент провів зустріч зі своїм турецьким колегою Реджепом Тайїпом Ердоганом. Однією з тем стало визволення українських полонених.

 

 

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