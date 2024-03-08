Зеленский передал Эрдогану список украинских пленных

"Передал сегодня список граждан Украины, в частности крымских татар, которые были репрессированы Россией и содержатся в тюрьмах и лагерях, в жесточайших условиях", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что "должны освободить всех, и военных, и гражданских, и попавших в плен во время защиты своего народа". А также тех, кто "испытывает репрессии только из-за того, кем они являются", такие как Нариман Джелял, Ление Умерова, Сервер Мустафаев и другие.

Визит Зеленского в Турцию

Напомним, сегодня, 8 марта, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Турцию.

Главу государства также сопровождал Министр обороны Украины Рустем Умеров.

Президент провел встречу со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Одной из тем стало освобождение украинских пленников.