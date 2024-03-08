Зеленский передал Эрдогану список украинских пленных

Президент Владимир Зеленский во время визита в Стамбул передал своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану список украинских пленных, которых удерживает Россия. В их числе и репрессированные крымские татары.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Владимира Зеленского во время совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
"Передал сегодня список граждан Украины, в частности крымских татар, которые были репрессированы Россией и содержатся в тюрьмах и лагерях, в жесточайших условиях", - сказал Зеленский.
Президент подчеркнул, что "должны освободить всех, и военных, и гражданских, и попавших в плен во время защиты своего народа". А также тех, кто "испытывает репрессии только из-за того, кем они являются", такие как Нариман Джелял, Ление Умерова, Сервер Мустафаев и другие.
Напомним, сегодня, 8 марта, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Турцию.
Главу государства также сопровождал Министр обороны Украины Рустем Умеров.
Президент провел встречу со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Одной из тем стало освобождение украинских пленников.
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