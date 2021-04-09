Зеленский передал армии вертолет и самолет
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о передаче из Госуправления делами самолета АН-148-100В и вертолета Ми-8МТВ-1 Минобороны. Ведомствам поручено обеспечить передачу в установленном порядке.
Об этом сообщила пресс-служба президента Украины.
В указе главы государства отмечается, что передача АН-148-100В и вертолета Ми-8МТВ-1, которые находятся в управлении Государственного управления делами, осуществляется с целью повышения эффективности использования государственной собственности.
"Кабинету министров Украины и Государственному управлению делами обеспечить передачу в установленном порядке объектов государственной собственности", - говорится в президентском указе.
Отмечается, что документ вступает в силу со дня публикации.
Напомним, ранее Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны от 19 марта 2021 года. Документ предусматривает введение санкций против двух компаний, которые являются собственниками "Донецкоблгаза".
Кроме того, президент Украины ввел санкции против бывших высокопоставленных чиновников и правоохранителей-предателей. Санкции ввели, в частности, против президента беглеца Виктора Януковича и олигарха Сергея Курченко. Полный список опубликовало РБК-Украина. Отмечается, что ограничения в отношении них будут действовать бессрочно.