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Зеленський передав армії вертоліт і літак

Новость на русском → Київ, П'ятниця 09 квітня 2021 22:46
Зеленський передав армії вертоліт і літак Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про передачу з Держуправління справами літака АН-148-100В і вертольота Мі-8МТВ-1 Міноборони. Відомствам доручено забезпечити передачу в установленому порядку.

Про це повідомила прес-служба президента України.

В указі глави держави наголошується, що передача АН-148-100В і вертольота Мі-8МТВ-1, які знаходяться в управлінні Державного управління справами, здійснюється з метою підвищення ефективності використання державної власності.

"Кабінету міністрів України та Державному управлінню справами забезпечити передачу в установленому порядку об'єктів державної власності", - йдеться в президентському указі.

Відзначається, що документ набуває чинності з дня публікації.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський своїм указом ввів в дію рішення Ради нацбезпеки і оборони від 19 березня 2021 року. Документ передбачає введення санкцій проти двох компаній, які є власниками "Донецькоблгаза".

Крім того, президент України ввів санкції проти колишніх високопоставлених чиновників і правоохоронців-зрадників. Санкції запровадили, зокрема, проти президента втікача Віктора Януковича і олігарха Сергія Курченко. Повний список опублікувало РБК-Україна. Відзначається, що обмеження щодо них будуть діяти безстроково.

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