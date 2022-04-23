Зеленский: передача информации Путину через дружеские страны не даст нужный результат
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что любые форматы встречи с Россией и передача информации Путину не даст нужный результат. Глава государства добавил, что войну может остановить только то, кто ее развязал.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Зеленского.
"Я считаю, что любые форматы встречи через посредников с Россией или передача информации лидеру РФ через дружеские страны не даст желаемый результат", - сказал Зеленский.
Глава государства добавил, что развязанную в Украине войну может остановить только тот, кто ее начал.
Напомним, накануне Зеленский обратился к нейтральным странам, которые не реагируют на войну в Украине - это очень рискованно, они могут потерять все.
Война России против Украины идет 59-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.
Победа будет за нами! Слава Украине!