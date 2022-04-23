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Зеленский: передача информации Путину через дружеские страны не даст нужный результат

Новина українською →
Киев, Суббота 23 апреля 2022 19:59
Зеленский: передача информации Путину через дружеские страны не даст нужный результат Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что любые форматы встречи с Россией и передача информации Путину не даст нужный результат. Глава государства добавил, что войну может остановить только то, кто ее развязал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Зеленского.

"Я считаю, что любые форматы встречи через посредников с Россией или передача информации лидеру РФ через дружеские страны не даст желаемый результат", - сказал Зеленский.

Глава государства добавил, что развязанную в Украине войну может остановить только тот, кто ее начал.

Напомним, накануне Зеленский обратился к нейтральным странам, которые не реагируют на войну в Украине - это очень рискованно, они могут потерять все.

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