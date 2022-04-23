Зеленский: передача информации Путину через дружеские страны не даст нужный результат

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что любые форматы встречи с Россией и передача информации Путину не даст нужный результат. Глава государства добавил, что войну может остановить только то, кто ее развязал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Зеленского.