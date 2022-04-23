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Зеленський: передача інформації Путіну через дружні країни не дасть потрібний результат

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Київ, Субота 23 квітня 2022 19:59
Зеленський: передача інформації Путіну через дружні країни не дасть потрібний результат Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський вважає, що будь-які формати зустрічі з Росією і передача інформації Путіну не дасть потрібний результат. Глава держави додав, що війну може зупинити тільки те, хто її розв'язав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію Зеленського.

"Я вважаю, що будь-які формати зустрічі через посередників з Росією або передача інформації лідеру РФ через дружні країни не дасть бажаний результат", - сказав Зеленський.

Глава держави додав, що розв'язану в Україні війну може зупинити тільки той, хто її розпочав.

Нагадаємо, напередодні Зеленський звернувся до нейтральних країн, які не реагують на війну в Україні - це дуже ризиковано, вони можуть втратити все.

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