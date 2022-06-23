Зеленский перед саммитом ЕС поговорил с президентом Кипра

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Кипра Никосом Анастасиадисом. Политики обсудили возможность предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Зеленского в Twitter .

Гарант заверил, что Кипр поддержит Украину на пути к евроинтеграции.

"Во время телефонного разговора с президентом Никосом Анастасиадисом поблагодарил за готовность Республики Кипр поддержать обретение Украиной статуса кандидата на вступление в ЕС", - отметил он.

Зеленский и Анастасиадис также обсудили участие Кипра в предстоящем восстановлении Украины.