Зеленский перед саммитом ЕС поговорил с президентом Кипра

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Кипра Никосом Анастасиадисом. Политики обсудили возможность предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Зеленского в Twitter.
Гарант заверил, что Кипр поддержит Украину на пути к евроинтеграции.
"Во время телефонного разговора с президентом Никосом Анастасиадисом поблагодарил за готовность Республики Кипр поддержать обретение Украиной статуса кандидата на вступление в ЕС", - отметил он.
Зеленский и Анастасиадис также обсудили участие Кипра в предстоящем восстановлении Украины.
Напомним, что 23 и 24 июня в Брюсселе представители Европейского совета проведут дискуссию о предоставлении Украине статуса кандидата в члены ЕС.
Ранее вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишина заверила, что все страны ЕС согласны предоставить Украине статус кандидата.
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