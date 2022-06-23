Зеленський перед самітом ЄС поговорив з президентом Кіпру

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з главою Кіпру Нікосом Анастасіадісом. Політики обговорили можливість надання Україні статусу кандидата в члени ЄС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Зеленського в Twitter.
Гарант запевнив, що Кіпр підтримає Україну на шляху до євроінтеграції.
"Під час телефонної розмови з президентом Нікосом Анастасіадісом подякував за готовність Республіки Кіпр підтримати набуття Україною статусу кандидата на вступ до ЄС", - зазначив він.
Зеленський та Анастасіадіс також обговорили участь Кіпру у майбутній відбудові України.
Нагадаємо, що 23 та 24 червня у Брюсселі представники Європейської ради проведуть дискусію щодо надання Україні статусу кандидата в члени ЄС.
Раніше віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанишина запевнила, що всі країни ЄС згодні надати Україні статус кандидата.
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