Зеленський перед самітом ЄС поговорив з президентом Кіпру

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з главою Кіпру Нікосом Анастасіадісом. Політики обговорили можливість надання Україні статусу кандидата в члени ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Зеленського в Twitter .

Гарант запевнив, що Кіпр підтримає Україну на шляху до євроінтеграції.

"Під час телефонної розмови з президентом Нікосом Анастасіадісом подякував за готовність Республіки Кіпр підтримати набуття Україною статусу кандидата на вступ до ЄС", - зазначив він.

Зеленський та Анастасіадіс також обговорили участь Кіпру у майбутній відбудові України.