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Зеленский перед саммитом ЕС созвонился с главой Еврокомиссии

Воскресенье 10 декабря 2023 21:38
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Зеленский перед саммитом ЕС созвонился с главой Еврокомиссии Фото: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Президент Украины Владимир Зеленский перед саммитом ЕС позвонил главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы государства в Telegram.

"Поддерживаю постоянный контакт с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. В телефонном разговоре скоординировали наши позиции перед заседанием Европейского совета", - сообщил он.

Зеленский поблагодарил фон дер Ляйен за высокую оценку работы Украины по выполнению всех рекомендаций Еврокомиссии.

"Рассчитываем на положительное решение о выделении 50 млрд евро и начале переговоров о вступлении Украины в ЕС. Европа должна решительно защищать свои ценности и свое единство. Знаю, что мы можем рассчитывать на поддержку со стороны госпожи президента в этом", - добавил он.

Переговоры о вступлении Украины в ЕС

В начале ноября Еврокомиссия в отчете рекомендовала начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сразу заявил, что Будапешт выступает против открытия диалога.

При этом премьер Венгрии Виктор Орбан призвал топ-чиновников Евросоюза не поднимать вопрос вступления Украины в блок на предстоящем саммите. Более того, венгерский премьер угрожает заблокировать решение о начале переговоров о евроинтеграции Украины на саммите ЕС, который пройдет 14-15 декабря.

Более подробно о том, почему Венгрия блокирует начало вступительных переговоров Украины с ЕС - в материале РБК-Украина .

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Владимир Зеленский Еврокомиссия Вступление в ЕС Война России против Украины Урсула фон дер Ляйен
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