Зеленский и Пенс обсудили предстоящую встречу с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с вице-президентом США Майком Пенсом предстоящий визит в США и встречу с президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента Украины.

Также стороны обсудили ситуацию на Донбассе и пошаговую стратегию возвращения мира в Украину. В свою очередь Пенс заверил, что США не изменят позицию по поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины. В фокусе внимания сторон было предоставление военно-технической помощи Украине.

Кроме того, Пенс поднял вопрос реформ, которые будет проводить новое правительство, и борьбы с коррупцией.

"Мы не просто будем бороться с коррупцией, мы должны победить ее. Мы запустили Антикоррупционный суд, который начинает работать уже 5 сентября. Мы перезапускаем другие антикоррупционные органы, сменили главу Службы безопасности Украины, у нас новый Генеральный прокурор и новое молодое правительство. Мы действительно настроены позволить бизнесу, экономике развиваться", - заверил глава украинского государства.

Стороны также обсудили сотрудничество в энергетической сфере. Пенс особо отметил поддержку Соединенными Штатами независимости Украины в энергетическом вопросе.

Отметим, что речь шла о предстоящем визите Зеленского в США и встрече с Трампом.

Напомним, встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа может состояться в cентябре текущего года.

Добавим, что экономическое сотрудничество между Украиной и Соединенными Штатами Америки будет главным вопросом встречиВладимира Зеленского с Дональдом Трампом в Вашингтоне. Зеленский подчеркнул, что Соединенные Штаты являются стратегическим партнером Украины в вопросах экономики, энергетики, безопасности в энергетическом секторе, независимости и оборонно-промышленном комплексе. Он добавил, что основным вопросом встречи будет экономическое сотрудничество.