Зеленський і Пенс обговорили майбутню зустріч з Трампом

Президент України Володимир Зеленський обговорив з віце-президентом США Майком Пенсом майбутній візит до США і зустріч з президентом Дональдом Трампом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу президента України.

Також сторони обговорили ситуацію на Донбасі і покрокову стратегію повернення миру в Україну. У свою чергу Пенс запевнив, що США не змінять позицію щодо підтримки територіальної цілісності та суверенітету України. У фокусі уваги сторін було надання військово-технічної допомоги Україні.

Крім того, Пенс підняв питання реформ, які буде проводити новий уряд, і боротьби з корупцією.

"Ми не просто будемо боротися з корупцією, ми повинні перемогти її. Ми запустили Антикорупційний суд, який починає працювати вже 5 вересня. Ми перезапускаємо інші антикорупційні органи, змінили голову Служби безпеки України, у нас новий Генеральний прокурор і нове молоде уряд. Ми дійсно налаштовані дозволити бізнесу, економіці розвиватися", - запевнив глава української держави.

Сторони також обговорили співробітництво в енергетичній сфері. Пенс особливо відзначив підтримку Сполученими Штатами незалежності України в енергетичному питанні.

Відзначимо, що мова йшла про майбутній візит Зеленського в США і зустрічі з Трампом.

Нагадаємо, зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа може відбутися у вересні поточного року.

Додамо, що економічне співробітництво між Україною та Сполученими Штатами Америки буде головним питанням зустрічіВолодимира Зеленського з Дональдом Трампом у Вашингтоні. Зеленський підкреслив, що Сполучені Штати є стратегічним партнером України в питаннях економіки, енергетики, безпеки в енергетичному секторі, незалежності та оборонно-промисловому комплексі. Він додав, що основним питанням зустрічі буде економічне співробітництво.