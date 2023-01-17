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Зеленський про Patriot для України від Нідерландів: це лише початок

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Анонс передачі ЗРК Patriot Україні від Нідерландів - лише початок, оскільки робота над новими рішеннями для посилення ППО триває.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

"Сьогодні прозвучала дуже важлива новина від прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте. Новина фактично у продовження наших з ним нещодавніх переговорів. Україні буде надана ще одна батарея Patriot - дякую, Марку! Тобто маємо вже три гарантовані батареї. Але це тільки початок. Працюємо над новими рішеннями для зміцнення нашої ППО", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні, 17 січня, у ЗМІ з'явилася інформація, що Нідерланди розглядають передачу Україні системи ППО Patriot.

Пізніше прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте під час розмови з президентом США Джо Байденом заявив, що його країна приєдналася до постачання Patriot в Україну.

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