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Зеленский о Patriot для Украины от Нидерландов: это только начало

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Анонс передачи ЗРК Patriot Украине от Нидерландов - только начало, поскольку работа над новыми решениями для усиления ПВО продолжается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Сегодня прозвучала очень важная новость от премьер-министра Нидерландов Марка Рютте. Новость фактически в продолжение наших с ним недавних переговоров. Украине будет предоставлена еще одна батарея Patriot - спасибо, Марк! То есть уже имеем три гарантированные батареи. Но это только начало. Работаем над новыми решениями по укреплению нашей ПВО", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, сегодня, 17 января, в СМИ появилась информация, что Нидерланды рассматривают передачу Украине системы ПВО Patriot.

Позже премьер-министр Нидерландов Марк Рютте во время разговора с президентом США Джо Байденом заявил, что его страна присоединилась к поставкам Patriot в Украину.

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