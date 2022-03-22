Зеленський - парламенту Італії: потрібно зупинити лише одну людину, щоб вижив мільйон
Сьогодні, 22 березня президент України Володимир Зеленський звернувся до парламенту Італії. Він закликав зупинити всього лише одну людину, щоб вижили мільйон.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію звернення глави держави.
"Потрібно, щоб Росія шукала мир, щоб та сама одна людина шукала мир. Наслідки цієї війни відчувають у багатьох країнах світу, не тільки в Європі....Українці завжди пам'ятатимуть ваше тепло, небайдужість та силу, яка повинна зупинити одну людину, всього одну - щоб вижили мільйон", - сказав Зеленський.
Зазначимо, у своєму зверненні президент також закликав підтримати посилення санкцій проти Росії, наголосивши, що "не треба бути курортом для вбивць".
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