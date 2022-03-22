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Зеленський - парламенту Італії: потрібно зупинити лише одну людину, щоб вижив мільйон

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Київиївська область, Вівторок 22 березня 2022 12:46
Зеленський - парламенту Італії: потрібно зупинити лише одну людину, щоб вижив мільйон Фото: президент України Володимир Зеленський (president gov ua)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 22 березня президент України Володимир Зеленський звернувся до парламенту Італії. Він закликав зупинити всього лише одну людину, щоб вижили мільйон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію звернення глави держави.

"Потрібно, щоб Росія шукала мир, щоб та сама одна людина шукала мир. Наслідки цієї війни відчувають у багатьох країнах світу, не тільки в Європі....Українці завжди пам'ятатимуть ваше тепло, небайдужість та силу, яка повинна зупинити одну людину, всього одну - щоб вижили мільйон", - сказав Зеленський.

Зазначимо, у своєму зверненні президент також закликав підтримати посилення санкцій проти Росії, наголосивши, що "не треба бути курортом для вбивць".

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