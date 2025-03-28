Зеленський: у Парижі домовилися про дрони для України та нові санкції проти РФ

Зеленський розповів, що на зустрічі європейських лідерів у Парижі серед ключових тем були:

зміцнення безпеки України,

тиск на Росію задля досягнення миру,

погодження спільних безпекових кроків.

За словами президента, Європа підтвердила свою здатність захищати себе, і зараз разом з Києвом працює над гарантуванням більшої безпеки для України та всіх європейських народів.

"Є конкретні нові оборонні пакети для України. Зокрема, Франція підготувала оборонний пакет обсягом 2 мільярди євро. Домовились, що санкції проти Росії за війну мають залишатися чинними, поки триває агресія", - зауважив президент.

Зеленський також зазначив, що лідери доручили військовим представникам країн, які готові робити конкретні кроки для забезпечення миру, провести зустрічі та опрацювати відповідні деталі.

Він також додав, що є нові рішення щодо інвестицій партнерів у оборонне виробництво України. Президент підкреслив, що данська модель продовжує працювати ефективно, і цього року разом із партнерами Україна виробить більше дронів та іншої зброї для захисту життя.

"Дякую кожному лідеру, кожній державі, які допомагають Україні. Дякую Франції та Британії за те, що такий наш формат коаліції охочих і спроможних працювати заради безпеки став ефективним", - підсумував глава України.