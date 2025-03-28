Зеленский: в Париже договорились о дронах для Украины и новых санкциях против РФ

Зеленский рассказал, что на встрече европейских лидеров в Париже среди ключевых тем были:

укрепление безопасности Украины,

давление на Россию для достижения мира,

согласование совместных шагов по безопасности.

По словам президента, Европа подтвердила свою способность защищать себя, и сейчас вместе с Киевом работает над обеспечением большей безопасности для Украины и всех европейских народов.

"Есть конкретные новые оборонные пакеты для Украины. В частности, Франция подготовила оборонный пакет объемом 2 миллиарда евро. Договорились, что санкции против России за войну должны оставаться в силе, пока продолжается агрессия", - отметил президент.

Зеленский также отметил, что лидеры поручили военным представителям стран, которые готовы делать конкретные шаги для обеспечения мира, провести встречи и проработать соответствующие детали.

Он также добавил, что есть новые решения по инвестициям партнеров в оборонное производство Украины. Президент подчеркнул, что датская модель продолжает работать эффективно, и в этом году вместе с партнерами Украина произведет больше дронов и другого оружия для защиты жизни.

"Спасибо каждому лидеру, каждому государству, которые помогают Украине. Спасибо Франции и Британии за то, что такой наш формат коалиции желающих и способных работать ради безопасности стал эффективным", - подытожил глава Украины.