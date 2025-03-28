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Зеленский: в Париже договорились о дронах для Украины и новых санкциях против РФ

Фото: украинский президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Карина Левицкая

В Париже лидеры европейских стран обсудили новые оборонные пакеты для Украины. Также было принято решение о продлении санкций против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

Зеленский рассказал, что на встрече европейских лидеров в Париже среди ключевых тем были:

  • укрепление безопасности Украины,
  • давление на Россию для достижения мира,
  • согласование совместных шагов по безопасности.

По словам президента, Европа подтвердила свою способность защищать себя, и сейчас вместе с Киевом работает над обеспечением большей безопасности для Украины и всех европейских народов.

"Есть конкретные новые оборонные пакеты для Украины. В частности, Франция подготовила оборонный пакет объемом 2 миллиарда евро. Договорились, что санкции против России за войну должны оставаться в силе, пока продолжается агрессия", - отметил президент.

Зеленский также отметил, что лидеры поручили военным представителям стран, которые готовы делать конкретные шаги для обеспечения мира, провести встречи и проработать соответствующие детали.

Он также добавил, что есть новые решения по инвестициям партнеров в оборонное производство Украины. Президент подчеркнул, что датская модель продолжает работать эффективно, и в этом году вместе с партнерами Украина произведет больше дронов и другого оружия для защиты жизни.

"Спасибо каждому лидеру, каждому государству, которые помогают Украине. Спасибо Франции и Британии за то, что такой наш формат коалиции желающих и способных работать ради безопасности стал эффективным", - подытожил глава Украины.

Саммит в Париже

Напомним, что вчера, 27 марта в Париже начался саммит. Во время заседания планировалось обсудить усиление украинской армии и не только.

В нем приняли участие более 20 государств, включая страны Европейского Союза, а также Великобритании, Канады, Норвегии и Турции.

Важно и то, что на саммите присутствовал украинский президент Владимир Зеленский. Он прибыл в Париж днем ранее, 26 марта.

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