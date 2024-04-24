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Зеленський про пакет допомоги від США: від ATACMS до необхідної ППО

Фото: президент Володимир Зеленський (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Новий пакет військової допомоги від Сполучених Штатів Америки міститиме ракети ATACMS та необхідні системи ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента Володимира Зеленського.

"Цими днями вже максимально активно працювали з нашими американськими друзями - на всіх рівнях, - щоб оперативно наповнити цей пакет від Сполучених Штатів саме такою зброєю, яка потрібна нашим воїнам. Від ATACMS і артилерії, від протитанкової зброї і ракет для HIMARS до необхідної ППО і техніки", - розповів президент.

Зеленський подякував президенту США Джо Байдену, а також іншим американцям за підтримку України.

"Зараз будемо робити все, щоб компенсувати пів року, які пройшли у дебатах, у сумнівах. Те, що російський окупант зміг за цей час, те, що Путін тепер планує, ми маємо розвернути проти нього", - сказав він.

Допомога Україні від США

Сьогодні, 24 квітня, президент США Джо Байден оголосив про новий пакет військової допомоги Україні розміром в 1 млрд доларів. Як заявив Байден, нова американська допомога буде доставлена в Україну за лічені години.

До пакета увійшли RIM-7 і AIM-9M для систем ППО, боєприпаси для HIMARS та різні снаряди.

Детально про нову допомогу читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Сполучені Штати АмерикиВолодимир ЗеленськийВійна в Україні