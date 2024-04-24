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Зеленский о пакете помощи от США: от ATACMS до необходимой ПВО

Фото: президент Владимир Зеленский (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Новый пакет военной помощи от Соединенных Штатов будет содержать ракеты ATACMS и необходимые системы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на вечернее обращение президента Владимира Зеленского.

"На днях уже максимально активно работали с нашими американскими друзьями - на всех уровнях, - чтобы оперативно наполнить этот пакет от Соединенных Штатов именно таким оружием, которое нужно нашим воинам. От ATACMS и артиллерии, от противотанкового оружия и ракет для HIMARS до необходимого ПВО и техники", - рассказал президент.

Зеленский поблагодарил президента США Джо Байдена, а также других американцев за поддержку Украины.

"Сейчас будем делать все, чтобы компенсировать прошедшие в дебатах полгода в сомнениях. То, что российский оккупант смог за это время, то, что Путин теперь планирует, мы должны развернуть против него", - сказал он.

Помощь Украине от США

Сегодня, 24 апреля, президент США Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине в размере 1 млрд долларов. Как заявил Байден, новая американская помощь будет доставлена в Украину в считанные часы.

В пакет вошли RIM-7 и AIM-9M для систем ПВО, боеприпасы для HIMARS и разные снаряды.

Подробно о новой помощи читайте в материале РБК-Украина.

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