Зеленський озвучив збитки росіян за рік роботи Сил безпілотних систем
Сили безпілотних систем Збройних сил України за рік з початку свого заснування уразили російських цілей на майже 40 мільярдів доларів.
Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його вечірнє звернення.
За словами президента, саме в Україні вперше у світі створили СБС і максимально розвивають їх.
"Саме українці довели, що завдяки технологічності, завдяки своїй креативності та сміливості ми можемо змінювати війну - ми можемо досягати таких цілей, які раніше були або зовсім недосяжні для звичайної зброї, або вкрай важко досяжні і вимагали шаленої витрати ресурсів. Тільки за рік після створення угруповання СБС вже уражено російських цілей різного рівня на майже 40 мільярдів доларів", - сказав він, визначивши 11 червня Днем Сил безпілотних систем.
Зеленський зазначив, що йдеться про різні типи уражень, кожне з яких додає Україні можливості зберегти життя. Ще глава держави заявив, що СБС є взірцем для армій багатьох країн світу.
Окремо президент наголосив на тому, що так звані мідлстрайки Сил безпілотних систем останніх місяців завдали збитків воєнній логістиці ворога на окупованих територіях, що є доступним для військових і надалі.
"Російське прикордоння теж зазнає нашого впливу. Це відчувається ворогом, і будемо це нарощувати. Ми будемо СБС ще посилювати. Я дякую вам, воїни, та усім підрозділам, усім складовим наших Сил оборони та безпеки України, які спільно і злагоджено завдають саме таких уражень, які потрібні", - підкреслив Зеленський.
Економічні втрати РФ через удари
Як повідомлялось, за один місяць Росія зазнала щонайменше 2,3 млрд доларів втрат у нафтовому секторі внаслідок українських далекобійних ударів.
Минулого місяця президент Володимир Зеленський заявив, що за останні місяці агресор втратив 10% нафтопереробки через удари українських безпілотників, що значно вдарило по бюджету окупанта.
Зазначимо, що Росія щодня втрачає десятки мільйонів доларів через українські далекобійні удари. Це все призвело до того, що економіка агресора знаходится на порозі стагнації - економічного явища, яке свідчить про застій процесів.