Зеленський озвучив збитки росіян за рік роботи Сил безпілотних систем

Сили безпілотних систем Збройних сил України за рік з початку свого заснування уразили російських цілей на майже 40 мільярдів доларів.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його вечірнє звернення.

За словами президента, саме в Україні вперше у світі створили СБС і максимально розвивають їх.

"Саме українці довели, що завдяки технологічності, завдяки своїй креативності та сміливості ми можемо змінювати війну - ми можемо досягати таких цілей, які раніше були або зовсім недосяжні для звичайної зброї, або вкрай важко досяжні і вимагали шаленої витрати ресурсів. Тільки за рік після створення угруповання СБС вже уражено російських цілей різного рівня на майже 40 мільярдів доларів", - сказав він, визначивши 11 червня Днем Сил безпілотних систем.

Зеленський зазначив, що йдеться про різні типи уражень, кожне з яких додає Україні можливості зберегти життя. Ще глава держави заявив, що СБС є взірцем для армій багатьох країн світу.

Окремо президент наголосив на тому, що так звані мідлстрайки Сил безпілотних систем останніх місяців завдали збитків воєнній логістиці ворога на окупованих територіях, що є доступним для військових і надалі.

"Російське прикордоння теж зазнає нашого впливу. Це відчувається ворогом, і будемо це нарощувати. Ми будемо СБС ще посилювати. Я дякую вам, воїни, та усім підрозділам, усім складовим наших Сил оборони та безпеки України, які спільно і злагоджено завдають саме таких уражень, які потрібні", - підкреслив Зеленський.