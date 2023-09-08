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Зеленський озвучив три напрямки санкцій проти РФ, над якими працює Україна

Фото: президент Володимир Зеленський (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Україна має три пріоритетні напрямки щодо санкцій, які мають буди запроваджені щодо Росії.

Як повідомляє РБК-Україна, про це у своєму вечірньому зверненні до українців розповів президент Володимир Зеленський.

"Зараз бачимо надто довгу санкційну паузу з боку партнерів. І надто активні спроби Росії обійти санкції. Дуже важливо додати рішень вільного світу, який повинен захищати себе. І захистити", - сказав Зеленський.

Він зауважив, що Україна має три пріоритети: подальші санкції проти енергосектору Росії, реальні обмеження постачання терористам чипів і загалом мікроелектроніки та подальше блокування російського фінансового сектору. Цей санкційний наступ світу має відновитися.

Санкції ЄС проти Росії

ЄС запроваджує санкції проти Росії за порушення територіальної цілісності України з 2014 року, коли Кремль окупував Крим і частини Луганської та Донецької областей.

Обмежувальні заходи значно розширили після того, як 2022 року Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну. Санкції включають заборону на імпорт російської нафти, відключення низки банків РФ від системи SWIFT, а також велику кількість експортних обмежень.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення окупантів в Україну ЄС запровадив 11 пакетів санкцій.

Нещодавно Європейський союз продовжив економічні санкції проти Росії, які були введені у відповідь на агресію в Україні. Вони будуть діяти ще щонайменше шість місяців.

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