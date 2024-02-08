Зеленський озвучив очікування від Сирського на посаді головнокомандувача ЗСУ

Сьогодні Зеленський призначив Сирського на посаду головнокомандувача ЗСУ. Президент відразу заявив про те, що очікує від нового військового керівництва.

Зокрема, Сирський має представити реалістичний, детальний план дій Збройних Сил України на 2024 рік, у якому буде враховано реальну ситуацію на полі бою зараз і перспектив.

Окрім того, кожна бойова бригада на першій лінії повинна отримати ефективну західну зброю. Зеленський вважає, що має відбутися справедливий перерозподіл такої зброї на користь саме першої лінії фронту.

Згадав Зеленський і за Авдіївку.

"Треба розв’язати проблеми з логістикою. Авдіївка не повинна чекати, поки генерали з’ясують, де в них на складах застрягли дрони.Кожен генерал має знати фронт. Якщо генерал не знає фронту, він не служить Україні", - сказав президент.

На його думку, нове керівництво має виправити надмірну та невиправдану чисельність у штабах. А також продумати та побудувати в армії дієву систему ротацій. Президент вважає, що за основу можна взяти досвід окремих бойових бригад Збройних Сил України та підрозділів Державної прикордонної служби України, де існує така система.

"Потрібне очевидне підвищення якості навчання воїнів – тільки навчені солдати на першій лінії. У структурі Збройних Сил створюється новий рід сил – Сили безпілотних систем. Повинен бути призначений перший командувач", - сказав Зеленський.

Звільнення Залужного та призначення Сирського

Ввечері четверга, 8 лютого, Зеленський повідомив про рішення звільнити з посади головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Натомість новим головнокомандувачем Збройних сил України був призначений Олександр Сирський.

Відставка Залужного

Нагадаємо, що чутки про відставку Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ з'явилися наприкінці січня 2024 року. Хоча і до того у мережі писали про можливе звільнення Залужного.

Відомо, що між президентом Володимиром Зеленським та Валерієм Залужним був конфлікт, перші тертя проявлялися ще влітку 2022 року.

Конфлікт загострився через фактичний провал контрнаступу. Як розповідали РБК-Україна джерела на Банковій, першоджерелом усіх оптимістичних прогнозів були запевнення генералів в успіху операції.

Детально про те, що сталося між Зеленським та Залужним і що передувало відставці головкома - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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