Зеленский озвучил ожидания от Сырского в должности главнокомандующего ВСУ

Сегодня Зеленский назначил Сырского на должность главнокомандующего ВСУ. Президент сразу заявил о том, что ожидает от нового военного руководства.

В частности, Сырский должен представить реалистичный, детальный план действий Вооруженных Сил Украины на 2024 год, в котором будет учтена реальная ситуация на поле боя сейчас и перспектив.

Кроме того, каждая боевая бригада первой линии должна получить эффективное западное оружие. Зеленский считает, что должно произойти справедливое перераспределение такого оружия в пользу первой линии фронта.

Вспомнил Зеленский и за Авдеевку.

"Нужно решить проблемы с логистикой. Авдеевка не должна ждать, пока генералы выяснят, где у них на складах застряли дроны. Каждый генерал должен знать фронт. Если генерал не знает фронта, он не служит Украине", - сказал президент.

По его мнению, новое руководство должно исправить излишнюю и неоправданную численность в штабах. А также продумать и построить в армии действенную ротационную систему. Президент считает, что за основу можно взять опыт отдельных боевых бригад Вооруженных сил Украины и подразделений Государственной пограничной службы Украины, где существует такая система.

"Нужно очевидное повышение качества обучения воинов - только обученные солдаты на первой линии. В структуре Вооруженных сил создается новый род сил - Силы беспилотных систем. Должен быть назначен первый командующий", - сказал Зеленский.

Увольнение Залужного и назначение Сырского

Вечером четверга, 8 февраля, Зеленский сообщил о решении уволить с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. Новым главнокомандующим Вооруженных сил Украины был назначен Александр Сырский.

Отставка Залужного

Напомним, что слухи об отставке Валерия Залужного с поста главнокомандующего ВСУ появились в конце января 2024 года. Хотя и до этого в сети писали о возможном увольнении Залужного.

Известно, что между президентом Владимиром Зеленским и Валерием Залужным был конфликт, первые трения проявлялись еще летом 2022 года.

Конфликт обострился из-за фактического провала контрнаступления. Как рассказывали РБК-Украина источники на Банковой, первоисточником всех оптимистичных прогнозов были заверения генералов в успехе сделки.

Подробно о том, что произошло между Зеленским и Залужным и что предшествовало отставке главкома – читайте в материале РБК-Украина.

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