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Зеленский ожидает от нормандской встречи договоренности о прекращении войны

Новости » Политика     31.10.2019 - 11:54
Зеленский ожидает от нормандской встречи договоренности о прекращении войны
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Президент не сомневается в том, что встреча в нормандском формате состоится

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что на встрече в нормандском формате с участием лидеров Украины, Германии, Франции и РФ будут достигнуты договоренности о прекращении войны. Об этом он заявил на брифинге с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, передает корреспондент РБК-Украина.

Президент заявил, что не сомневается в том, что встреча в нормандском формате состоится.

"Условиями встречи "нормандской четверки" было: подтверждение текста формулы Штайнмайера и разведение войск в Золотом и Петровском. Мы со своей стороны начали разведение, если все безопасно и в Петровском, в течение недели, 4 ноября мы должны начать разведение в Петровском. Поэтому я не вижу никаких сомнений, что у нас состоится встреча. Главный результат - это договоренности о прекращении войны", - сказал Зеленский.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил о готовности ко встрече в нормандском формате.

Также РБК-Украина сообщало, что глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко 29 октября сообщил, что есть предварительная дата нормандской встречи. По его словам, саммит состоится в конце ноября.

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Новости Украины Владимир Зеленскийвойнанормандский формат
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