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Зеленский ожидает нормандский саммит после встречи советников

Пятница 28 августа 2020 17:07
Зеленский ожидает нормандский саммит после встречи советников
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Во время беседы он заявил, что ожидает, что встреча "нормандской четверки" состоится после встречи советников.

Об этом Зеленский сообщил на своей странице в Twitter.

Также в ходе разговора Зеленский поблагодарил фон дер Ляйен за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Также стороны обсудили экономическую интеграцию и укрепление стратегического партнерства Украины и ЕС.

"В ближайшее время парламент примет законы относительно Соглашения об ассоциации. Во время саммита Украина обсудит прогресс в выполнении Соглашения и реализации реформ", - сообщил президент.

Напомним, ранее сообщалось, что встреча советников "нормандской четверки" может состояться до 10 сентября.

Кроме того, Зеленский надеется, что следующий саммит лидеров "нормандской четверки" может привести к окончанию войны на Донбассе.

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