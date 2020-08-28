Зеленський очікує нормандський саміт після зустрічі радників

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляйєн. Під час бесіди він заявив, що очікує, що зустріч "нормандської четвірки" відбудеться після зустрічі радників.

Про це Зеленський повідомив на своїй сторінці в Twitter.

Також в ході розмови Зеленський подякував фон дер Ляйєн за підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

Також сторони обговорили економічну інтеграцію і зміцнення стратегічного партнерства України та ЄС.

"Найближчим часом парламент ухвалить закони щодо Угоди про асоціацію. Під час саміту Україна обговорить прогрес у виконанні Угоди та реалізації реформ", - повідомив президент.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що зустріч радників "нормандської четвірки" може відбутися до 10 вересня.

Крім того, Зеленський сподівається, що наступний саміт лідерів "нормандської четвірки" може призвести до закінчення війни на Донбасі.