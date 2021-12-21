Президент Украины Владимир Зеленский не ожидает мира на Донбассе к Рождеству и новогодним праздникам. Глава государства отметил, что Россия должна учесть три инициативы украинской стороны.

"Сегодня проходит заседание Трехсторонней контактной группы. Сложные переговоры, ничего нового. Несмотря на любые праздники, эти переговоры всегда сложны, без сюрпризов, к сожалению", - сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что украинская сторона не ожидает сюрпризов по итогам переговоров в ТКГ. При этом он добавил, что рассчитывает на принятие Россией трех инициатив Украины:

прекращение огня;

открытие контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ);

обмен пленными.

"Я не знаю, что это будет к рождественским и новогодним праздникам. Я не думаю, что мы это успеем. Но если мы к этим праздникам согласуем эти пункты или хотя бы какие-нибудь из них, будет неплохо", - добавил Зеленский.