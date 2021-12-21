Президент Украины Владимир Зеленский не ожидает мира на Донбассе к Рождеству и новогодним праздникам. Глава государства отметил, что Россия должна учесть три инициативы украинской стороны.
Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.
"Сегодня проходит заседание Трехсторонней контактной группы. Сложные переговоры, ничего нового. Несмотря на любые праздники, эти переговоры всегда сложны, без сюрпризов, к сожалению", - сказал Зеленский.
Глава государства подчеркнул, что украинская сторона не ожидает сюрпризов по итогам переговоров в ТКГ. При этом он добавил, что рассчитывает на принятие Россией трех инициатив Украины:
"Я не знаю, что это будет к рождественским и новогодним праздникам. Я не думаю, что мы это успеем. Но если мы к этим праздникам согласуем эти пункты или хотя бы какие-нибудь из них, будет неплохо", - добавил Зеленский.
Напомним, с начала 21 декабря пророссийские боевики на Донбассе дважды открывали огонь по позициям украинских военных, ранение получил один из военнослужащих.