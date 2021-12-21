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Зеленський не очікує миру на Донбасі до Різдва

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський не очікує миру на Донбасі до Різдва і новорічних свят. Глава держави зазначив, що Росія повинна врахувати три ініціативи української сторони.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

"Сьогодні проходить засідання Тристоронньої контактної групи. Складні переговори, нічого нового. Незважаючи на будь-які свята, ці переговори завжди складні, без сюрпризів, на жаль", - сказав Зеленський.

Глава держави підкреслив, що українська сторона не очікує сюрпризів за підсумками переговорів у ТКГ. При цьому він додав, що розраховує на прийняття Росією трьох ініціатив України:

  • припинення вогню;
  • відкриття контрольних пунктів в'їзду-виїзду (КПВВ);
  • обмін полоненими.

"Я не знаю, що це буде до різдвяних і новорічних свят. Я не думаю, що ми це встигнемо. Але якщо ми до цих свят узгодимо ці пункти або хоча б якісь з них, буде непогано",- додав Зеленський.

Нагадаємо, з початку 21 грудня проросійські бойовики на Донбасі двічі відкривали вогонь за позиціями українських військових, поранення отримав один із військовослужбовців.

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Володимир ЗеленськийДонбас