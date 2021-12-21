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Зеленский не ожидает мира на Донбассе к Рождеству

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Киев, Вторник 21 декабря 2021 18:08
Зеленский не ожидает мира на Донбассе к Рождеству Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский не ожидает мира на Донбассе к Рождеству и новогодним праздникам. Глава государства отметил, что Россия должна учесть три инициативы украинской стороны.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

"Сегодня проходит заседание Трехсторонней контактной группы. Сложные переговоры, ничего нового. Несмотря на любые праздники, эти переговоры всегда сложны, без сюрпризов, к сожалению", - сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что украинская сторона не ожидает сюрпризов по итогам переговоров в ТКГ. При этом он добавил, что рассчитывает на принятие Россией трех инициатив Украины:

  • прекращение огня;
  • открытие контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ);
  • обмен пленными.

"Я не знаю, что это будет к рождественским и новогодним праздникам. Я не думаю, что мы это успеем. Но если мы к этим праздникам согласуем эти пункты или хотя бы какие-нибудь из них, будет неплохо", - добавил Зеленский.

Напомним, с начала 21 декабря пророссийские боевики на Донбассе дважды открывали огонь по позициям украинских военных, ранение получил один из военнослужащих.

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Владимир Зеленский Донбасс
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