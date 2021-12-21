Зеленський не очікує миру на Донбасі до Різдва
Президент України Володимир Зеленський не очікує миру на Донбасі до Різдва і новорічних свят. Глава держави зазначив, що Росія повинна врахувати три ініціативи української сторони.
Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.
"Сьогодні проходить засідання Тристоронньої контактної групи. Складні переговори, нічого нового. Незважаючи на будь-які свята, ці переговори завжди складні, без сюрпризів, на жаль", - сказав Зеленський.
Глава держави підкреслив, що українська сторона не очікує сюрпризів за підсумками переговорів у ТКГ. При цьому він додав, що розраховує на прийняття Росією трьох ініціатив України:
- припинення вогню;
- відкриття контрольних пунктів в'їзду-виїзду (КПВВ);
- обмін полоненими.
"Я не знаю, що це буде до різдвяних і новорічних свят. Я не думаю, що ми це встигнемо. Але якщо ми до цих свят узгодимо ці пункти або хоча б якісь з них, буде непогано",- додав Зеленський.
Нагадаємо, з початку 21 грудня проросійські бойовики на Донбасі двічі відкривали вогонь за позиціями українських військових, поранення отримав один із військовослужбовців.