Президент України Володимир Зеленський не очікує миру на Донбасі до Різдва і новорічних свят. Глава держави зазначив, що Росія повинна врахувати три ініціативи української сторони.

"Сьогодні проходить засідання Тристоронньої контактної групи. Складні переговори, нічого нового. Незважаючи на будь-які свята, ці переговори завжди складні, без сюрпризів, на жаль", - сказав Зеленський.

Глава держави підкреслив, що українська сторона не очікує сюрпризів за підсумками переговорів у ТКГ. При цьому він додав, що розраховує на прийняття Росією трьох ініціатив України:

припинення вогню;

відкриття контрольних пунктів в'їзду-виїзду (КПВВ);

обмін полоненими.

"Я не знаю, що це буде до різдвяних і новорічних свят. Я не думаю, що ми це встигнемо. Але якщо ми до цих свят узгодимо ці пункти або хоча б якісь з них, буде непогано",- додав Зеленський.