Зеленский отвезет Байдену список украинских пленных, - Денисова

Президент Украины Владимир Зеленский везет своему американскому коллеге Джо Байдену списки пленных и пропавших без вести украинцев на Донбассе и в Крыму. Во время встречи лидеры обсудят вопрос по их возврату и обмену.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на украинского омбудсмена Людмилу Денисову.
"Президенту готовили списки пропавших без вести, пленных, заложников и политзаключенных. И знаю, что все эти документы президент повезет в Америку", - сказала она в эфире телеканала "Украина 24".
Денисова считает, что на встрече Зеленского и Байдена вопросы о пленных и пропавших без вести украинцах будут обсуждадься, включая их возврат и обмен.
Напомним, сегодня, 30 августа, Международный день жертв насильственных исчезновений. В этот день МИД Украины призвал мировое сообщество привлечь внимание к судьбе пропавших без вести, похищенных или взятых в плен на временно оккупированных Россией территориях Украины.
Отметим, по данным Денисовой на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей считаются 258 человек, в том числе 67 военнослужащих и резервистов. А в Крыму жертвами насильственных исчезновений стали 44 человека. Судьба 15 из них до сих пор неизвестна.