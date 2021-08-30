Зеленський відвезе Байдену список українських полонених, - Денісова

Президент України Володимир Зеленський везе своєму американському колезі Джо Байдену списки полонених і зниклих безвісти українців на Донбасі і в Криму. Під час зустрічі лідери обговорять питання щодо їх повернення та обміну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на українського омбудсмена Людмилу Денісову .

"Президенту готували списки зниклих безвісти, полонених, заручників і політв'язнів. І знаю, що всі ці документи президент пощастить в Америку", - сказала вона в ефірі телеканалу "Україна 24".

Денісова вважає, що на зустрічі Зеленського і Байдена питання про полонених і зниклих безвісти українців будуть обговорюватися, включаючи їх повернення і обмін.