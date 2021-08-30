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В ОРДЛО считаются пропавшими без вести 258 человек, - МИД

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Киев, Понедельник 30 августа 2021 12:38
В ОРДЛО считаются пропавшими без вести 258 человек, - МИД Фото МИД напомнило миру о пропавших без вести в Крыму и ОРДЛО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Сегодня Международный день жертв насильственных исчезновений. Министерство иностранных дел призывает мировое сообщество привлечь внимание к судьбе лиц, пропавших, похищенных или без вести пропавших на временно оккупированных РФ территориях Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу МИД.

По данным Уполномоченного Верховной рады по правам человека, пропавшими без вести на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей считаются 258 человек, в том числе 67 военнослужащих и резервистов.

С начала российской оккупации по меньшей мере 44 человека стали жертвами насильственных исчезновений на территории Крыма и Севастополя. Судьба 15 из них до сих пор остается неизвестной.

Их имена: Валерий Ващук, Иван Бондарец, Василий Черныш, Тимур Шаймарданов, Сейран Зинединов, Ислям Джеппаров, Джевдет Ислямов, Федор Костенко, Мухтар Арісланов, Арсен Алиев, Эрвин Ибрагимов, Эскендер Ибраимов, Эскендер Апселямов, Руслан Ганиев, Арлен Терехов.

"Подавляющее большинство этих людей являются проукраинскими активистами, которые открыто выступали против российской оккупации", - подчеркнул МИД.

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