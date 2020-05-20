Зеленський відповів, чи став він "вироком" Порошенка

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський заявив, що попереднє керівництво держави чекає "дуже багато різних пригод"

Президент Володимир Зеленський відповів на питання, чи став він "вироком" попереднього голови держави Петра Порошенка. Він сказав, що попереднє керівництво держави чекає "дуже багато різних пригод".

Про це він заявив під час прес-конференції, передає кореспондент РБК-Україні.

Втім, Зеленський додав, що не хоче про це говорити, бо це повноваження суду.

"Що стосується "вироку" пана Порошенка, я впевнений в тому що все це ще попереду. Ви ж бачили і вчорашній скандал. Я думаю, вони так керували державою, що їх чекає дуже багато різних пригод і різних вироків. Не хочу про це говорити, адже це повноваження не мої, а вироки суду", - заявив Зеленський.

Зокрема, він прокоментував публікацію ряду телефонних розмов, голоси учасників яких схожі на голоси президента України Петра Порошенка, колишнього віце-президента США Джозефа Байдена і екс-глави американського Держдепартаменту Джона Керрі.

"Про Порошенко і Байдена, да, я чув. Я думаю, що це не останній дзвінок, який побачать українці. Реагувати повинна прокуратура. Я знаю, що генпрокурор вчора зареєструвала кримінальне провадження через депутата Деркача (той, хто опублікував запис, - ред.), будуть розслідувати. Я знаю, що цю справу можуть кваліфікувати як державна зрада", - заявив Зеленський.

Як повідомлялося, в ході обговорювали відставку вже колишнього генерального прокурора Віктора Шокіна, пов'язуючи її з виділенням Києву кредитних гарантій Міжнародного валютного фонду на суму в 1 млрд доларів.

Нагадаємо, у квітні 2019 року під час передвиборчих дебатів Зеленський заявив Порошенку: "Я не ваш опонент, я ваш вирок".

Зазначимо, сьогодні президент проводить прес-конференцію рівно через рік після своєї інавгурації.

Автор: Анастасия Светлевская