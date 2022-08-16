Зеленский ответил, когда снимут запрет на выезд мужчин из Украины

Что указано в петиции

Так, электронная петиция №22/140908-еп с призывом снять ограничения на выезд с Украины для мужчин от 18 до 60 лет без военного опыта набрала необходимых 25 тысяч голосов еще в конце июля.

Ее инициатор выразила убеждение, что якобы воевать должны боеспособные граждане, а "айти-, соц-, креативные, технические и другие специалисты могут воевать на информационном фронте". Также, по ее мнению, такие мужчины могут быть полезнее за рубежом.

Ответ Зеленского

Глава государства Владимир Зеленский напомнил, что в связи с военной агрессией РФ против Украины и с целью обеспечения обороны государства в Украине с 24 февраля введено военное положение.

Поэтому на период действия правового режима военного положения конституционные права и свободы человека и гражданина, предусмотренные, в том числе, статьей 33 Конституции, могут ограничиваться.

"Отмену указанных ограничений предполагается осуществить после завершения действия правового режима военного положения", - ответил Зеленский на петицию.

Он отметил, что в соответствии с ЗУ "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины" правила пересечения государственной границы, ограничения и категории граждан, которые могут осуществлять такое пересечение в случае введения на территории Украины военного положения, устанавливаются Кабинетом Министров.

"Поэтому я обратился к премьер-министру Украины Д. Шмигалю с просьбой проработать затронутые в электронной петиции вопросы", - добавил Зеленский.

Запрет выезда военнообязанным

Отметим, в условиях действия военного положения в Украине мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не могут законно выехать из страны. Разрешается выезд только при таких основаниях, как негодность к военной службе, наличие трех несовершеннолетних детей, приемных детей, уход за лицами с инвалидностью и так далее.

Напомним, 12 августа Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный обратился в Министерство обороны с просьбой разрешить выезд за пределы Украины мужчинам, которые не подлежат мобилизации в условиях военного положения. К данной категории относятся и студенты.

Решение за правительством, в частности, за министром обороны Алексеем Резниковым.

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