Зеленський відповів, коли знімуть заборону на виїзд чоловіків з України

Що вказано у петиції

Так, електронна петиція №22/140908-еп із закликом зняти обмеження на виїзд з України для чоловіків від 18 до 60 років без військового досвіду набрала необхідних 25 тисяч голосів ще наприкінці липня.

ЇЇ ініціатор висловила переконання, що нібито воювати повинні боєздатні громадяни, а "айті-, соц-, креативні, технічні та інші фахівці можуть воювати на інформаційному фронті". Також, на її думку, такі чоловіки можуть бути кориснішими за кордоном.

Відповідь Зеленського

Глава держави Володимир Зеленський нагадав, що зв'язку з військовою агресією РФ проти України та з метою забезпечення оборони держави в Україні з 24 лютого введено воєнний стан.

Тож на період дії правового режиму воєнного стану конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені, у тому числі, статтею 33 Конституції України, можуть обмежуватися.

"Скасування вказаних обмежень передбачається здійснити після завершення дії правового режиму воєнного стану", - відповів Зеленський на петицію.

Він зазначив, що відповідно до ЗУ "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України" правила перетинання державного кордону, обмеження та категорії громадян, які можуть здійснювати такий перетин у разі введення на території України воєнного стану, встановлюються Кабінетом Міністрів.

"Тому я звернувся до прем’єр-міністра України Д.Шмигаля з проханням опрацювати порушені в електронній петиції питання", - додав Зеленський.

Заборона виїзду військовозобов'язаним

Зазначимо, в умовах дії воєнного стану в Україні чоловіки віком від 18 до 60 років не можуть законно виїхати з країни. Дозволяється виїзд тільки при таких підставах, як непридатність до військової служби, наявність трьох неповнолітніх дітей, прийомних дітей, догляд за особами з інвалідністю і так далі.

Нагадаємо, 12 серпня Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний звернувся до Міністерства оборони з проханням дозволити виїзд за межі України чоловікам, які не підлягають мобілізації в умовах воєнного стану. До цієї категорії належать і студенти.

Рішення за урядом, зокрема, за міністром оборони Олексієм Резніковим.

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