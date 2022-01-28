Зеленский ответил на приглашение Лаврова: это цинизм, давайте встретимся в Одессе

"Министр иностранных дел России говорит, что если президент Украины хочет договариваться, то пусть приезжает в Санкт-Петербург, Москву или Сочи. Во-первых, почему такой посыл? И говорит, что мы не может обсуждать вопрос Донбасса, это вопрос "внутренний". Зачем приглашать человека в таком формате? Чтобы этот человек не согласился? Зачем об этом говорить. Ты же мужчина, взрослый человек, с опытом большим. Нечем заняться? Зачем ты предлагаешь то, что не даст никакого результата? Значит, тебе все равно", - отметил Зеленский.

По его словам, приглашение Лаврова "это тупо цинизм, high level".

"Как я могу не говорить о Донбассе? Весь мир говорит о Донбассе, а мне, президенту Украину, все равно, что происходит на моих границах или на контактной линии? И как ты мне такое предлагаешь? Для чего? А я хочу встречаться, не боюсь никакого формата, мне все равно, я готов. Зачем меня приглашать в Сочи? Чтобы я на лыжах катался? О чем мы вообще говорим?...Хорошо, давайте встретимся в Одессе, покупаемся в море. Люди не понимают ценность жизни, вот и все", - добавил Зеленский.

Он также добавил, что на переговоры президентов России и Украины можно не выносить сразу все вопросы, а, например, для начала один - обмен пленными. Зеленский также выразил мнение, что Москве и Киеву нужно договариваться.