Зеленський відповів на запрошення Лаврова: це цинізм, давайте зустрінемося в Одесі

"Міністр закордонних справ Росії каже, що якщо президент України хоче домовлятися, то нехай приїжджає в Санкт-Петербург, Москву або Сочі. По-перше, чому такий посил? І каже, що ми не може обговорювати питання Донбасу, це питання "внутрішнє". Навіщо запрошувати людину в такому форматі? Щоб ця людина не погодилася? Навіщо про це говорити. Ти ж чоловік, доросла людина, з досвідом великим. Нічим зайнятися? Навіщо ти пропонуєш те, що не дасть ніякого результату? Значить, тобі все одно", - зазначив Зеленський.

За його словами, запрошення Лаврова "це тупо цинізм, high level".

"Як я можу не говорити про Донбас? Весь світ говорить про Донбас, а мені, президенту Україну, все одно, що відбувається на моїх кордонах або на контактній лінії? І як ти мені таке пропонуєш? Для чого? А я хочу зустрічатися, не боюся ніякого формату, мені все одно, я готовий. Навіщо мене запрошувати в Сочі? Щоб я на лижах катався? Про що ми взагалі говоримо?...Добре, давайте зустрінемося в Одесі, покупаємося в морі. Люди не розуміють цінність життя, ось і все", - додав Зеленський.

Він також додав, що на переговори президентів Росії і України можна не виносити відразу всі питання, а, наприклад, для початку одне - обмін полоненими. Зеленський також висловив думку, що Москві та Києву потрібно домовлятися.