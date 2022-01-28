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Москва или Сочи: Лавров рассказал, где могут встретиться Путин и Зеленский

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Москва, Пятница 28 января 2022 11:39
Москва или Сочи: Лавров рассказал, где могут встретиться Путин и Зеленский Фото: министр иностранных дел России Сергей Лавров (Antonio Masiello/Getty Images)
Автор: Юлия Бойко

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, где могут встретиться президент РФ Владимир Путин и украинский президент Владимир Зеленский. По его словам, украинский лидер может рассчитывать на встречу в Москве или Сочи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

По его словам, по вопросам двусторонних отношений встреча может пройти там, где стороны договорятся.

"Если Зеленский хочет обсуждать нормализацию двусторонних отношений, которые страдают от ущерба, нанесенного односторонними действиями его режима, и на эти действия, конечно, мы отвечаем, мы готовы. Пожалуйста, пусть приезжает в Москву, в Сочи, в Петербург, куда договорятся", - заявил Лавров.

В то же время обсуждение вопросов Донбасса, по его мнению, должно проходить в Трехсторонней контактной группе.

"… в которой по решению нормандского формата должны рассматриваться все вопросы урегулирования напрямую между Киевом и Донецком, Киевом и Луганском. А когда он заявляет, что не будет с ними разговаривать, это плохо. Но это плохо для внутриукраинского кризиса, а для наших отношений - если у него есть, что сказать и как исправлять те шаги по их разрушению, которые инициировал Киев, Зеленский и его предшественник, мы готовы это рассмотреть", - добавил Лавров.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил организовать встречу Путина и Зеленского на турецкой территории. По его словам, такая встреча могла пройти с глазу на глаз.

У президента Украины отреагировали на приглашение в Турцию, заявив, что у такой встречи может быть потенциал.

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