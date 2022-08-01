Зеленский ответил на петицию о сносе памятника Екатерине II в Одессе

Так, автор петиции Матвеев Алексей Юрьевич предлагает заменить памятник Екатерине II на памятник американскому актеру Билли Геррінґтону. Соответствующая петиция напрала нужное количество голосов, поэтому глава государства дал ответ.

Поскольку памятник Екатерине II установлен в соответствии с решением Одесского городского совета, Зеленский направил этот вопрос на рассмотрение одесских депутатов.

"Я обратился к Одесскому городскому совету с просьбой рассмотреть затронутые в петиции вопросы в соответствии с компетенцией", - заявил глава государства.

Также в письме в Одесский городской совет президент отметил важность защиты национальных интересов, а именно - очистки общественного пространства от объектов и памятников, касающихся российского имперского и советского наследия, "которое закрепляет в Украине российские пропагандистские антиукраинские нарративы".