В Николаеве неизвестные демонтировали памятник Пушкину

В Николаеве в сквере на пересечении улиц Пушкинской и набережной исчез памятник поэту Александру Пушкину. Пока неизвестно кто его демонтировал.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Новости N".

Как отмечают очевидцы, памятник демонтировали, сегодня, 21 мая, около четырех утра. Демонтаж происходил с помощью автокрана. Фигуру поэта сняли с постамента и увезли в неизвестное направление. Пока неизвестно, был ли демонтирован памятник из-за решения городских властей, или же это была частная инициатива. Должностные лица пока также не прокомментировали инцидент.